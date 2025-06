Ucraina | Zelensky chiede azioni concrete Usa e Ue in risposta ad attacchi Russia

In un appello vibrante, il presidente ucraino Zelensky chiede agli Stati Uniti e all’Europa di passare dalle parole ai fatti, affinché la crisi in Ucraina trovi una svolta concreta. Con determinazione, invita i leader occidentali a esercitare il loro potere per fermare gli attacchi russi e difendere la pace. È il momento di agire: l'Europa e gli Usa non possono più limitarsi a promesse, ma devono mostrare una forza decisa e unita.

Milano, 10 giu. (LaPresse) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto che “la risposta” agli attacchi russi “non sia il silenzio del mondo, ma un’azione concreta” e ha chiamato in causa gli Usa, dicendo che hanno “il potere di costringere la Russia alla pace”, e “l’Europa”, dicendo che “non ha altra alternativa a essere forte”. Zelensky, in un post pubblicato su X dopo il nuovo round di raid russi della notte sull’Ucraina, che ha definito “uno dei più grandi attacchi contro Kiev”, che ha colpito “anche Odessa, la regione di Dnipro e quella di Chernihiv”, ha chiesto “un’azione da parte di tutti coloro che in tutto il mondo hanno chiesto la diplomazia e la fine della guerra e che la Russia ha ignorato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Zelensky chiede azioni concrete Usa e Ue in risposta ad attacchi Russia

In questa notizia si parla di: Attacchi Zelensky Ucraina Risposta

Ucraina, numerosi attacchi russi in diverse regioni: vittime | Zelensky: pronti a qualsiasi forma diplomazia che produca risultati - L'Ucraina registra numerosi attacchi russi in diverse regioni, incluso un massiccio attacco su Kiev. Zelensky condanna gli attacchi e dichiara apertura a ogni forma di diplomazia efficace.

UCRAINA | Massicci raid russi su Kiev e Odessa. Zelensky invoca "azioni concrete" da parte di Stati Uniti ed Europa per fermate gli attacchi russi. "È importante che la risposta agli attacchi russi non sia il silenzio del mondo" #ANSA Partecipa alla discussione

PEARL HARBOR RUSSA L'odierno attacco diretto alla deterrenza nucleare russa da parte della piattaforma di sabotaggio della pace creata in Ucraina dall'Occidente è la provocazione finale ed estrema. È presto detto: in queste condizioni la guerra nucleare Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Ucraina: Zelensky chiede azioni concrete Usa e Ue in risposta ad attacchi Russia - LaPresse; Guerra Ucraina - Russia, le news dell'8 giugno. Mosca: “Offensiva nella regione Dnipropetrovsk”. Kiev smentisce; Putin risponderà all'attacco dei servizi ucraini in Russia, dice Trump.

Ucraina: Zelensky chiede azioni concrete Usa e Ue in risposta ad attacchi Russia - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto che "la risposta" agli attacchi russi "non sia il silenzio del mondo, ma ...

Zelensky chiede azioni concrete da Stati Uniti ed Europa contro attacchi russi - Il presidente Zelensky esorta Stati Uniti ed Europa a rispondere agli attacchi russi con azioni concrete per la pace.

Ucraina, notte di fuoco su Kiev e Odessa. Zelensky: Usa ed Europa rispondano - Bombardamenti hanno colpito le città ucraine di Kiev e di Odessa nella notte, uccidendo una persona e danneggiando anche un ospedale ...