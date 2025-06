Ucraina secondo gruppo di prigionieri di guerra torna a casa dopo lo scambio con la Russia

Un altro passo verso la pace: un secondo gruppo di prigionieri di guerra ucraini torna a casa, frutto di uno scambio con la Russia durante i negoziati di Istanbul. Un segnale di speranza e dialogo in un conflitto che dura da troppo tempo. Gli sforzi delle parti coinvolte non si fermano, perché il desiderio di riunire le famiglie e trovare una soluzione duratura è più forte che mai. Gli scambi devono continuare. Stiamo facendo tutto il possibile per trovare e…

Un secondo gruppo di prigionieri di guerra ucraini è tornato a casa, nell’ambito di uno scambio con la Russia, negoziato durante l’ultimo round di colloqui di pace a Istanbul. Lo scambio è iniziato lunedì per i soldati di età compresa tra i 18 e i 25 anni, concentrandosi sui militari ucraini gravemente feriti e malati, ha dichiarato il presidente ucraino su Telegram. “Gli scambi devono continuare. Stiamo facendo tutto il possibile per trovare e riportare a casa tutti coloro che sono in prigionia”, ha aggiunto Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, secondo gruppo di prigionieri di guerra torna a casa dopo lo scambio con la Russia

In questa notizia si parla di: scambio - secondo - gruppo - prigionieri

Secondo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: 307 militari rimpatriati - La Russia ha annunciato il secondo scambio di prigionieri con l'Ucraina, con 307 militari rimbalzati da entrambe le parti.

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, secondo gruppo di prigionieri di guerra torna a casa dopo lo scambio con la Russia; Russia e Ucraina compiono lo scambio di un secondo gruppo di prigionieri di guerra; Ucraina, attacco con droni russi su Kiev: a Odessa colpite strutture mediche.

Mosca, avvenuto nuovo scambio di prigionieri con Kiev - Un nuovo scambio di prigionieri è avvenuto oggi tra Russia e Ucraina, secondo quanto annuncia il ministero della Difesa di Mosca, citato dalle agenzie russe.

Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: accordo raggiunto a Istanbul - Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina secondo gli accordi di Istanbul: coinvolti militari sotto i 25 anni e feriti.

C’è stato un secondo scambio di prigionieri di guerra fra Russia e Ucraina - Martedì i governi di Russia e Ucraina hanno confermato di aver effettuato un secondo scambio di prigionieri di guerra, dopo che un primo scambio di soldati feriti o con meno di 25 anni era avvenuto ...