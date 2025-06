Ucraina raid russi nella notte su Kiev e Odessa | almeno un morto e 8 feriti

Nella notte, Kiev e Odessa sono state teatro di un gravissimo attacco russo, con missili balistici e droni che hanno seminato paura e scompiglio tra i civili. Mentre il bilancio si aggrava con almeno un morto e numerosi feriti, la tensione nella regione continua a salire. La comunità internazionale osserva in apprensione, sperando in una de-escalation degli eventi. La crisi in Ucraina si fa sempre più intensa e preoccupante.

Attacco russo nella notte su Kiev e Odessa. La capitale ucraina è stata colpita con missili balistici e droni a partire da mezzanotte, nel distretto di Obolon e in altri quartieri della città . Il bilancio è di quattro feriti, ha fatto sapere il sindaco di Kiev Vitali Klitschko che su Telegram ha invitato la popolazione a restare nei rifugi. Nel distretto di Solomyanskyi è scoppiato un incendio in un edificio a più piani. A Odessa l’attacco con droni ha causato un morto e quattro feriti, oltre a danni a un ospedale neonatale e a diverse infrastrutture civili, riporta The Kyiv Indipendent. Lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid russi nella notte su Kiev e Odessa: almeno un morto e 8 feriti

In questa notizia si parla di: Kiev Odessa Feriti Ucraina

Attacchi russi su Kiev e Odessa nella notte: morti e feriti fra i civili - Roma, 24 maggio 2025 – Nella notte, gli attacchi russi su Kiev e Odessa hanno provocato morti e feriti tra i civili, segnando un faticoso passo indietro nei tentativi di pace.

Da un commento dell'utelte Sauro Bonaguidi sul mio canale Telegram: Mi pare che non ci sia questa volontà . Io che ho fatto il lavandaio una vita, non avrei avuto problemi a vincere con il potenziale che ha Putin. Due direzioni di invasione, Kiev ed Odessa bo Partecipa alla discussione

Di nuovo una notte di fuoco e sangue in Ucraina, contro la quale sono stati lanciati droni, missili balistici e kalibr. Purtroppo tra le vittime ci sono anche dei bambini. Mykolaiv: un uomo è morto, 5 feriti, una casa è stata distrutta. Regione di Khmelnytskyi: 4 Partecipa alla discussione

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Raid russi su Kiev e Odessa: colpito un ospedale, un morto e 8 feriti; Ucraina: raid russi nella notte su Kiev e Odessa, un morto e 8 feriti; Zelensky: Rientrati a casa i primi prigionieri scambiati con Mosca.

Ucraina, la Russia lancia il più grande attacco con droni su Kiev e Odessa: colpito anche un ospedale - Le autorità di Kiev hanno descritto il radi russo come il più grande bombardamento notturno con droni dall’inizio della guerra ...

Guerra ucraina, attacco russo su Kiev e Odessa: colpite strutture mediche, un morto e 7 feriti - Kiev è stata colpita stanotte da un «massiccio» attacco di droni russi, ha dichiarato il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko.

Guerra ucraina, attacco russo su Kiev e Odessa: bombardamento nella notte. Colpito un ospedale, un morto e 7 feriti - È di un morto e quattro feriti a Odessa e altre tre persone ferite a Kiev il primo bilancio dei raid russi di stanotte sulla città portuale e la capitale ucraine, secondo le autorità locali citate dai ...