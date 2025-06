Ucraina qual è la vendetta di Putin per gli attacchi ucraini in Russia? Gli ultimi raid su Kiev l' escalation nucleare e i limiti del missile Oreshnik

L’escalation tra Russia e Ucraina si fa sempre più intensa: gli ultimi raid su Kiev, Odessa e le tensioni crescenti con il missile Oreshnik portano il mondo sull’orlo di una crisi nucleare. In questa situazione di estrema delicatezza, analizziamo le ragioni dietro la vendetta di Putin e i limiti della minaccia nucleare. Quanto può davvero spingersi questa escalation?

Nel corso della notte tra il 9 e il 10 giugno la Russia ha lanciato uno dei più imponenti attacchi su Kiev, e su altre regioni-chiave come quella di Odessa. Sulla capitale ucraina e in altre.

Russia ignora il cessate il fuoco: continuano gli attacchi in Ucraina - La Russia ignora l'appello per un cessate il fuoco, continuando a lanciare attacchi in Ucraina nonostante l'offerta di una tregua dal 12 maggio.

#TG2000 - #Ucraina, notte di attacchi russi dopo i sabotaggi di #Kiev #4giugno #RussiaUkraineWar #Russia #Istanbul #Putin #Zelensky #Lavrov #Erdogan #Mosca #Tv2000 #News @tg2000it Partecipa alla discussione

Pioggia di droni e di missili (anche di Kim) su Kiev e Odessa. Zelensky: Usa e Ue rispondano https://iltempo.it/esteri/2025/06/10/news/ucraina-ultimo-attacco-kiev-odessa-zelensky-usa-ed-europa-rispondano-42923960/… #russia #ucraina #10giugno Partecipa alla discussione

Ucraina, nuovo attacco in Russia: colpita base aerea di Savasleika. Kiev: «Distrutti due caccia nemici con mis; guerra russia ucraina droni attacco kiev; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Raid russi su Kiev e Odessa. Colpito un ospedale.

Ucraina: raid russi nella notte su Kiev e Odessa, un morto e 8 feriti - La capitale ucraina è stata colpita da un “massiccio” attacco di droni russi, ha dichiarato il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko.

Ucraina, la Russia lancia il più grande attacco con droni su Kiev e Odessa: colpito anche un ospedale - Le autorità di Kiev hanno descritto il radi russo come il più grande bombardamento notturno con droni dall’inizio della guerra ...

Ucraina, Kiev e Odessa colpite da massicci attacchi russi: almeno due morti e otto feriti - Nelle prime ore di martedì 10 giugno, nella capitale si sono sentite diverse esplosioni, mentre nella città portuale nel sud dell’Ucraina sono state danneggiate strutture mediche, tra cui un ospedale ...