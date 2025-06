Ucraina news sciame di oltre 300 droni russi contro Kiev e Odessa colpito reparto maternità Zelensky | Il mondo non resti in silenzio

Un attacco senza precedenti scuote l'Ucraina, con oltre 300 droni russi che colpiscono Kiev e Odessa nella notte, causando feriti e una vittima. La devastazione si abbatte su aree civili e ospedali, mentre il mondo guarda incredulo. Zelensky chiede che il silenzio venga rotto: è il momento di reagire e fermare questa escalation di violenza. La pace sembra sempre più lontana, ma la solidarietà internazionale può fare la differenza.

Roma, 10 giugno 2025 - Uno sciame di oltre 300 droni russi nella notte ha investito l'Ucraina. Colpite soprattutto Kiev e Odessa, dove è stato centrato un reparto maternitĂ di un ospedale, fortunatamente giĂ evacuato. Il bilancio di 8 feriti e un morto, nella cittĂ portuale, è contenuto vista la portata dell'attacco. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, su Telegram ha raccontato: "Un drone si è schiantato nel quartiere Desnyanskyi della capitale. Chiamati i soccorsi nei quartieri di Darnytskyi, Shevchenkivskyi e Obolonskyi. Un gran numero di droni sta ancora entrando nella capitale. Restate nei rifugi!". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina news, sciame di oltre 300 droni russi contro Kiev e Odessa, colpito reparto maternitĂ . Zelensky: “Il mondo non resti in silenzio”

