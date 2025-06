Ucraina Kiev e Odessa sotto attacco | I russi hanno colpito un ospedale pediatrico

Le città di Kiev e Odessa sono di nuovo nel mirino: nella notte tra lunedì e martedì, i bombardamenti russi hanno colpito un ospedale pediatrico e causato una vittima. Un gesto di violenza che solleva ancora più domande sulla vera volontà di pace della Russia. È il momento di agire: sanzioni più dure e supporto militare all’Ucraina sono essenziali per difendere la democrazia e fermare questa escalation.

Kiev e Odessa sotto attacco. I bombardamenti della Russia hanno colpito nella notte tra lunedì e martedì 10 giugno, uccidendo una persona e colpendo un ospedale per la maternità. «La Russia mente ogni giorno sul suo desiderio di pace e attacca le persone ogni giorno. È ora di imporre sanzioni. E di sostenere l’Ucraina con le armi. È ora di dimostrare che la democrazia ha potere», ha scritto su Telegram il capo staff del presidente Volodymyr Zelensky Andrii Yermak. La vittima è morta a Odessa: un uomo di 59 anni è stato ucciso durante gli attacchi agli edifici residenziali nel centro della città. 🔗 Leggi su Open.online

