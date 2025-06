In un panorama internazionale in rapido mutamento, l'Ucraina si trova sempre più sull'orlo del collasso economico, mentre l'Europa contribuisce silenziosamente al suo declino. Tra sanzioni inefficaci e tensioni crescenti, il delicato equilibrio si sgretola, minacciando di mettere in ginocchio un Paese già indebolito. La situazione richiede attenzione e azione tempestiva, poiché il rischio di un'ulteriore crisi umanitaria e politica è dietro l'angolo.

Mentre la stampa occidentale si preoccupa del prezzo delle patate in Russia che metterebbe a rischio il borsch quotidiano della casalinga di Novosibirsk, ventilando come al solito il crollo dell’ intero sistema putiniano, l’ Europa ci mette invece del suo per mettere in ginocchio l’ Ucraina, che già di per sé non se la passa bene. Se 18 pacchetti di sanzioni contro Mosca, che chissà perché non hanno toccato gas e nucleare, non sono riusciti e far cambiare idea a Vladimir Putin sulla guerra, l’Ue ha pensato bene invece di non prolungare i vantaggi doganali per i prodotti agricoli ucraini esportati sul mercato comune. 🔗 Leggi su Lettera43.it