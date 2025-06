Ucraina attacco russo su Odessa con missili e droni | i soccorsi

L’ombra della guerra si estende ancora su Odessa, dove un attacco russo con missili e droni ha sconvolto la città portuale, provocando vittime e ingenti danni. Le recenti azioni militari, che seguono il massiccio bombardamento notturno, testimoniano l’intensificarsi dei conflitti in Ucraina. La popolazione locale si trova a dover affrontare nuove sfide, tra dolore e speranza di una fine imminente. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questi eventi drammatici.

La Russia ha attaccato con droni e missili la città ucraina di Odessa, uccidendo almeno due persone, secondo quanto riferito da funzionari locali. Un ospedale e alcuni edifici residenziali nel centro della città portuale sono stati danneggiati nell'attacco, ha riferito il governatore regionale Oleh Kiper. I nuovi raid sono avvenuti poche ore dopo che Mosca ha lanciato quasi 500 droni contro l'Ucraina, nel più grande bombardamento notturno in tre anni di guerra.

Ucraina, attesa per vertice turco. Sul campo droni e morti - In Ucraina, l'attesa per il vertice turco tra Russia e Ucraina si fa palpabile, con speranze di una tregua.

?61 UAV NEMICI DISATTIVATI Nella notte tra il 4 e il 5 giugno (dalle 22.40 del 3 giugno), il nemico ha attaccato con 95 droni d'attacco tipo Shahed e droni simulatori di vario tipo provenienti dalle direzioni: Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Ak Partecipa alla discussione

