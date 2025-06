ucciso e messo in cassapanca messaggio post mortem alla compagna

Un gesto inquietante e sconvolgente ha sconvolto la tranquilla comunità di Quarto, in provincia di Napoli. Il 72enne Antonio Di Gennaro, professore di inglese in pensione, è stato trovato senza vita in una cassapanca, suscitando sconcerto e domande. Tra gli elementi agghiaccianti emergono un messaggio post mortem e una serie di dettagli che gettano ombre sulla verità dietro questa drammatica vicenda. La scena si infittisce di mistero e suspense.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è anche un messaggio vagamente rassicurante – “Buonanotte” – inviato via chat alla compagna post mortem, cioé quando ormai era già senza vita, che emerge dalle indagini dei carabinieri e della Procura di Napoli sull’omicidio del 72enne Antonio Di Gennaro, il professore di inglese in pensione trovato venerdì scorso senza vita in una cassapanca, nella sua abitazione di Quarto, in provincia di Napoli. L’ipotesi è che a scriverlo siano stati i suoi due figli, che sono stati arrestati per l’omicidio, anche se questo particolare non lo hanno finora ammesso: oggi, comparsi davanti al gip di Napoli per l’udienza di convalida del fermo, hanno scelto di non parlare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it