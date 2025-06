Uccise la madre Condannato a 22 anni

La tragica vicenda di Milena Calanchi, uccisa a soli 71 anni dal suo stesso figlio, Carlo Evangelisti, scuote la comunità di Modena. La Corte di Assise di Appello di Bologna ha confermato la condanna a 21 anni per il giovane, evidenziando le complesse dinamiche familiari e le problematiche di entrambi. Un episodio drammatico che riaccende il dibattito sulla tutela delle persone fragili e sulle sfide della salute mentale.

La Corte di Assise di Appello di Bologna ha confermato la condanna a 21 anni per Carlo Evangelisti, imputato per l’ omicidio della madre, Milena Calanchi. La donna, 71 anni, morì tra il 15 e il 16 novembre 2021 nell’appartamento in cui viveva con il figlio a Modena. Il ragazzo aveva riconosciuto di aver discusso con la madre. I due litigavano spesso e, come accertato all’epoca, avevano entrambi forti problematicità: lei soffriva di depressione, mentre lui era spesso ubriaco. La difesa sosteneva la morte accidentale seguita a una caduta con schiacciamento della gabbia toracica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccise la madre. Condannato a 22 anni

