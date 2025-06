Uccise con un pugno l’imprenditore giapponese Shimpei Tominaga | 20enne condannato a 12 anni

Un gesto impulsivo e drammatico ha cambiato per sempre delle vite: Samuele Battistella, 20 anni, condannato a 12 anni, ha ucciso con un pugno l'imprenditore giapponese Shimpei Tominaga, 56 anni, durante un tentativo di sedare una rissa a Udine. Una vicenda che ci ricorda quanto la reazione istintiva possa avere conseguenze devastanti. Continue a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragica vicenda.

12 anni di reclusione al 20enne Samuele Battistella per aver ucciso con un pugno a Udine l'imprenditore giapponese Shimpei Tominaga, 56 anni: il nipponico aveva provato a sedare una rissa tra due gruppi, 2 anni di carcere per altri due giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

