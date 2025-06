Uccise con 17 coltellate la sua ex | ergastolo per Salvatore Ferraiuolo

Una tragedia che ha sconvolto Napoli, con un episodio di violenza inaudita. Salvatore Ferraiuolo è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la sua ex, Anna Scala, con 17 coltellate e aver tentato di nascondere il suo corpo nel bagagliaio dell’auto. La sentenza della Corte d’Assise di Napoli chiude un capitolo di dolore e sofferenza, ma apre anche una riflessione più profonda sul fenomeno del femminicidio e la lotta contro la violenza sulle donne.

Ergastolo. Pena massima per Salvatore Ferraiuolo, l'uomo accusato di aver assassinato la sua ex Anna Scala e di aver provato a nascondere il suo cadavere nel bagagliaio dell'auto. La sentenza è stata emessa poco fa dalla prima sezione della Corte d'Assise di Napoli. Il femminicidio di Anna. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Uccise con 17 coltellate la sua ex: ergastolo per Salvatore Ferraiuolo

In questa notizia si parla di: Ergastolo Salvatore Ferraiuolo Uccise

Anna Scala, uccisa dall’ex e poi lasciata nel bagagliaio di un’auto: chiesto l’ergastolo per Salvatore Ferraiuolo - Anna Scala, 56 anni, è stata brutalmente uccisa a Piano di Sorrento il 17 agosto 2023 con 17 coltellate, e il suo ex compagno, Salvatore Ferraiuolo, è stato arrestato e ha confessato.

Su questo argomento da altre fonti

Piano di Sorrento, femminicidio di Anna Scala: ergastolo per l'ex compagno; Uccise con 17 coltellate la sua ex: ergastolo per Salvatore Ferraiuolo; Anna Scala, uccisa dall'ex e poi lasciata nel bagagliaio di un'auto: chiesto l'ergastolo per Salvatore Ferraiuolo.

Piano di Sorrento, femminicidio di Anna Scala: ergastolo per l'ex compagno - Uccise la sua ex Anna Scala e provò a nascondere il cadavere nel bagagliaio della sua auto: Salvatore Ferraiuolo condannato all'ergastolo.

Uccisa a coltellate, l'ex condannato all'ergastolo - La figlia della vittima: «Nulla mi potrà restituire mia madre, ma lui ha avuto la condanna che merita ed è giusto che paghi» ...

Piano di Sorrento. Femminicidio di Anna Scala, ergastolo per Ferraiuolo - Femminicidio di Anna Scala in un’autorimessa di Piano di Sorrento, Salvatore Ferraiuolo condannato all’ergastolo.