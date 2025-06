Uccisa a coltellate la figlia | Vorrei solo abbracciarla un' altra volta

Un dramma che scuote le coscienze e ci ricorda quanto siano fragile i legami di famiglia. La giustizia ha finalmente fatto il suo corso, ma il dolore resta indelebile. In questa storia di perdita e vendetta, la speranza di un abbraccio mai piĂą possibile si mescola alla dura realtĂ delle pene terrene. La vicenda di Maria Svato ci invita a riflettere sulla complessitĂ del dolore e sulla ricerca di giustizia.

"Questa è la condanna della giustizia terrena, nulla mi potrĂ restituire mia madre ma lui ha avuto la condanna che merita ed è giusto che paghi". Così Maria Svato, ha commentato la sentenza con la quale la Corte di Assise di Napoli ha condannato all'ergastolo Salvatore Ferraiuolo per l'omicidio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Uccisa a coltellate, la figlia: “Vorrei solo abbracciarla un'altra volta”

In questa notizia si parla di: Uccisa Coltellate Figlia Vorrei

Donna uccisa con 15 coltellate a Fregene: fermata la nuora - A Fregene, il tragico omicidio di Stefania Camboni, sessantenne trovata morta nel suo appartamento, ha scosso la comunitĂ locale.

Concetta Marruocco, uccisa con 43 coltellate dall'ex marito che aveva denunciato inseguito a maltrattamenti subiti anche dalla figlia. Ora a #DrittoeRovescio in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity Partecipa alla discussione

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Uccisa a coltellate, la figlia: “Vorrei solo abbracciarla un'altra volta”; Femminicidio di Anna Scala, ergastolo all'ex Salvatore Ferraiuolo. La figlia: Vorrei abbracciarla un'ultima volta; Uccisa a coltellate dal marito davanti alla figlia.

Femminicidio di Anna Scala, ergastolo all’ex Salvatore Ferraiuolo. La figlia: “Vorrei abbracciarla un’ultima volta” - Condananto all'ergastolo Salvatore Ferraiuolo per l'omicidio della ex, Anna Scala, uccisa a coltellate a Piano di Sorrento (Napoli); riconosciuta anche ...

Uccisa a coltellate, l'ex condannato all'ergastolo a Napoli - La Corte di Assise di Napoli (prima sezione) ha condannato all' ergastolo Salvatore Ferraiuolo, l'uomo accusato di avere ucciso a coltellate la sua ex compagna, Anna Scala, a Piano di Sorrento, in pro ...

Uccisa a coltellate, l'ex condannato all'ergastolo - La figlia della vittima: «Nulla mi potrà restituire mia madre, ma lui ha avuto la condanna che merita ed è giusto che paghi» ...