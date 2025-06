uccide la moglie e tenta il suicidio vicinato sotto choc

Un episodio drammatico ha sconvolto la tranquilla comunità di Empoli, lasciando i vicini di casa sotto shock e increduli di fronte a una tragedia così inaspettata. Mauro Caparrini, 84 anni, ha compiuto un gesto estremo, togliendo la vita alla moglie Piera Ulivelli, di 83 anni, e poi tentando il suicidio. La domanda che rimbomba tra tutti è: cosa può aver spinto due persone così amate a un simile epilogo?

Empoli, 10 giugno 2025 – “Due persone bravissime, cordiali e gentili”. C’è tanta incredulità e forte sgomento tra i vicini di casa per quanto accaduto ieri mattina in viale Buozzi al civico 140, dove Mauro Caparrini, 84 anni, ha ucciso, soffocandola, la moglie Piera Ulivelli, di 83 anni, e poi ha tentato di togliersi la vita. “Sono rientrata verso le 10.30 da fuori e ho visto le ambulanze e la polizia. Quando ho saputo cosa era successo non potevo crederci – racconta una vicina di casa dei coniugi – Abitavano qui da almeno trenta anni e per come li conoscevo io erano due persone in gamba. Mai un diverbio, un problema. 🔗 Leggi su Lanazione.it