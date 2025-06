Uccide la moglie e tenta il suicidio Tragedia familiare in viale Buozzi Un parente scopre l’orrore

Una tragedia sconvolge Empoli: un uomo di 84 anni ha ucciso la moglie e poi ha tentato il suicidio in viale Buozzi, davanti a un’amara scoperta dei parenti. Un dramma familiare che scuote la comunità e rinnova il dolore di un’intera città, lasciando aperte domande su ciò che può portare a tali estremi. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, ci invita a riflettere sull’importanza di affrontare le crisi prima che diventino tragedie.

di Irene Puccioni EMPOLI Le sirene e i lampeggianti dei mezzi di soccorso e della polizia in viale Buozzi davanti al civico 140 ieri mattina hanno rivelato quello che nessuno avrebbe mai immaginato. All’interno di quella villetta a schiera dagli esterni e il giardino ben curati in una bella mattina di inizio giugno si era appena consumata una tragedia. Mauro Caparrini, 84 anni, ha tolto la vita alla moglie, Piera Ulivelli, di un anno più giovane, probabilmente soffocandola con un sacchetto. Il delitto si è consumato nel soggiorno della casa dove i coniugi abitavano da molti anni. Dopodiché l’uomo ha afferrato una lama e ha tentato a sua volta di farla finita procurandosi delle ferite ad un braccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uccide la moglie e tenta il suicidio. Tragedia familiare in viale Buozzi. Un parente scopre l’orrore

