Ubriaco ruba soldi a un connazionale e scatta la lite | era già stato espulso dal Paese

Un episodio assurdo a Legnano: un uomo, già espulso e arrestato lo scorso marzo, si è presentato ubriaco nei pressi della stazione, causando una colluttazione con un connazionale. Attirati dalle urla, gli agenti hanno scoperto che il soggetto aveva appena compiuto un furto e si trovava in situazione irregolare. La vicenda mette in luce ancora una volta le criticità legate alla gestione dei migranti e alla sicurezza pubblica.

Era ubriaco nei pressi della stazione di Legnano. Gli agenti di polizia sono stati attirati dalle urla, un litigio con un connazionale. Dai controlli è emerso che aveva appena commesso un furto, era irregolare ed era già stato espulso dal Paese e arrestato a marzo scorso.

