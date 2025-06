Ubriachi alla guida e con un grosso coltello in auto

Durante il servizio, gli equipaggi del Nucleo Operativo e delle altre unità specializzate hanno individuato e fermato diversi soggetti per comportamenti sospetti e irregolarità, rafforzando la sicurezza e la tutela dei cittadini in un weekend che ha dimostrato l’efficacia della vigilanza costante. Questi controlli dimostrano come l’impegno delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire un ambiente più sicuro e prevenire situazioni di rischio.

Controlli serrati dei carabinieri della Compagnia di Ronciglione lo scorso fine settimana. Con venti pattuglie impiegate sul territorio, è stato monitorato il traffico veicolare lungo le principali arterie stradali e nell’area del lago. Durante il servizio, gli equipaggi del Nucleo Operativo e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Ubriachi alla guida e con un grosso coltello in auto

In questa notizia si parla di: ubriachi - guida - grosso - coltello

Controlli dei carabinieri, denunciati in due sorpresi alla guida ubriachi e un altro perché aveva la patente revocata - Controlli incrociati dei carabinieri di Meldola hanno portato a due denunce per guida in stato di ebbrezza.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ubriachi alla guida e con un grosso coltello in auto; Ubriachi alla guida: uno si rifiuta di fare l’alcol test, uno si spaccia per un altro e l’ultimo ha la patente scaduta; Perugia, forza il posto di blocco: scappa dai poliziotti ed è armato.

Droga, coltelli e automobilisti ubriachi: serie di denunce dei carabinieri di Fermo nel weekend - È stato un weekend intenso, quello dei carabinieri di Fermo che hanno denunciato una donna che guidava ubriaca e che ha avuto un incidente stradale senza coinvolgere ...

Civitanova, ubriachi e con un coltello minacciavano i passanti sul lungomare. Uno è senza documenti - sul lungomare Sud di Civitanova, due uomini di origine straniera e alterati dall'alcol sono stati fermati dalla Polizia Stradale.

Ubriachi alla guida a Orvieto e Narni: denunciati in due e mezzi sequestrati - Ubriachi alla guida si sono visti sequestrare i propri mezzi e si sono beccati la denuncia penale.