Ubriaca perde l’equilibrio Soccorsa e salvata in mare

Una domenica di relax si trasforma in un intervento di emergenza sulla spiaggia di Senigallia. Una donna di 50 anni, disturbata dall’effetto dell’alcol, ha perso l’equilibrio e rischiato di annegare prima di essere soccorsa dal personale medico. L’episodio, avvenuto in una delle zone più frequentate del lungomare, evidenzia quanto sia importante la prudenza e la presenza di professionisti pronti a intervenire. La sicurezza in spiaggia è sempre una priorità.

Ubriaca in spiaggia, barcolla sulla passerella davanti ai bagnanti, sul posto arriva il 118. Una 50enne senigalliese è stata soccorso dal personale medico nel primo pomeriggio di domenica in uno stabilimento del lungomare Mameli, all’altezza del sottopasso di via Zanella. Una zona da sempre molto frequentata, sopratutto da senigalliesi. La donna, visibilmente in preda ai fumi dell’alcool, ha tentato di raggiungere il suo ombrellone, ma è stata più volte reindirizzata nella passerella da alcuni bagnanti che hanno continuato ad osservarla fino a quando è riuscita a sedersi all’ombra. Tutto sembrava finito, ma pochi minuti dopo, ha deciso di rinfrescarsi e si è diretta, sempre barcollando, in acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ubriaca perde l’equilibrio. Soccorsa e salvata in mare

In questa notizia si parla di: Ubriaca Perde Equilibrio Soccorsa

Ubriaca perde l’equilibrio. Soccorsa e salvata in mare; Ubriaco barcolla, perde l'equilibrio e cade nella roggia: salvato; Coma etilico, i giovani e le feste esagerate: cosa fare? «L’alcol uccide, unica salvezza il pronto soccorso».

Ubriaca perde la testa e spruzza spray al peperoncino: panico al Pronto soccorso, evacuata la sala d'attesa - Era ubriaca anche la signora che, la scorsa settimana, era stata portata al Pronto soccorso perché a malapena si reggeva in piedi dopo una sbronza da paura.

Ubriaca a quattordici anni Cade in piazza: soccorsa dal 118 - La quattordicenne, avrebbe raccontato l’amica, ha poi perso l’equilibrio perché stordita dal fumo e anche strattonata ...

Sedicenne ubriaca fuori da un locale: soccorsa dal 118 - Nonostante la nuova ordinanza firmata dal sindaco Fabrizio Ciarapica, una 16enne ubriaca è stata soccorsa sabato prima di mezzanotte, davanti al Donoma di via Mazzini.