Tuttosport – subito gol con il Montenegro!

Un’esordio da sogno per Vasilije Adzic, talento della Juventus, che contro il Montenegro segna subito un gol decisivo. Chiamato dal ct Prosinecki per le qualificazioni mondiali e le amichevoli, il giovane ha dimostrato di avere le carte in regola per brillare in campo internazionale. Dopo un lungo percorso tra club e nazionale, il suo debutto lascia intuire che il futuro promette grandi sorprese. La sua avventura in Nazionale è appena iniziata e promette ancora emozioni.

2025-06-09 21:09:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Esordio in nazionale per Vasilije Adzic e subito gol per il talento della Juventus. Il gioiello bianconero è stato chiamato dal ct Prosinecki per il match di qualificazione al Mondiale contro la Repubblica Ceca e l’amichevole contro l’Armenia. Dopo essere rimasto per tutti i novanta minuti in panchina nel match perso contro i cechi, Adzic è stato schierato dal primo minuto nel test amichevole e ha sfruttato subito l’occasione. Messaggio per Tudor. Con il Montenegro sotto di un gol, il giovane classe 2006 si è inserito alla perfezione in area di rigore su un cross dalla destra di Vukcevic e di testa ha battuto il portiere armeno per il gol del pareggio che ha mandato le due squadre all’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – subito gol con il Montenegro!

