tutto quello da sapere sulle donazioni volontarie

Tutti sanno che il 5×1000 “non ti costa nulla”. Ma pochi sanno davvero cosa succede dopo quella firma che sembra così semplice. Innanzitutto, i fondi non arrivano subito: chi firma oggi permetterà all’organizzazione scelta di ricevere i soldi – forse – tra due anni, mentre nel frattempo le realtà del Terzo Settore devono anticipare costi, fare piani e sperare che lo Stato rispetti le scadenze. Ma c’è di più: se l’organizzazione che hai indicato non ha presentato domanda quell’anno, anche se hai scritto correttamente il suo codice fiscale, non riceverà un centesimo. A volte per distrazione, a volte per burocrazia, a volte per un cambio interno: il risultato è che la tua scelta può diventare inutile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net