Tutto esaurito a Palazzo Roverella per ‘La serva padrona’

Un evento straordinario ha conquistato il cuore di Rovigo: tutto esaurito a Palazzo Roverella per ‘La serva padrona’, l’intermezzo buffo di Pergolesi. Un connubio perfetto tra arte e musica, reso ancora più magico dalla direzione del M° Giuliano Fracasso e dal talento di Laura De... Un successo che dimostra come il passato possa ancora incantare e coinvolgere il pubblico di oggi.

Rovigo, 10 giugno 2025 – Arte e musica vanno a braccetto, tutto esaurito l’altra sera nel cortile di Palazzo Roverella. È ‘La serva padrona’, intermezzo buffo musicato da Giovanni Battista Pergolesi, compositore, un genio che morì di tubercolosi a soli 26 anni, nel 1736, nel convento dei cappuccini di Pozzuoli. A guidare l’Orchestra Città di Vicenza il M° Giuliano Fracasso, che ha saputo dare vita a un vivace scambio con i cantanti Laura De Silva, Davide Caldera e Riccardo Ambrosi. Tra gli applausi gli attori Fiorella Tommasini, Nadia Poletti e Giacomo Mariotto; il musicista Paolo Lazzarini. La lettura scenica era di Francesco Toso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutto esaurito a Palazzo Roverella per ‘La serva padrona’

In questa notizia si parla di: Tutto Esaurito Palazzo Roverella

Tutto esaurito per Marco Paolini a palazzo Ducale: gli studenti protagonisti di Orientamenti - Situazione di tutto esaurito al Palazzo Ducale, dove 400 studenti hanno affollato la sala del maggior consiglio per l’evento conclusivo della rassegna Dreamers.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tutto esaurito a Palazzo Roverella per ‘La serva padrona’; Una serva padrona al Roverella - Foto 1 di 4 - La Voce di Rovigo; Chagall chiude in anticipo e la mostra sui Teatri non apre. Ma la nostra fucina non si ferma….

Bagatin: «Palazzo Roverella sede per la pinacoteca» - di maggiore spazio espositivo al secondo piano di palazzo Roverella per il rinforzo della selezione permanente ...

Mostra di Toulouse-Lautrec a Palazzo Roverella a Rovigo: esposte 60 opere provenienti da tutto il mondo. Biglietti, orari e prenotazioni - Lautrec, uno dei più importanti artisti della Belle Époque, sarà protagonista di una grande mostra a Palazzo Roverella a Rovigo dal 23 febbraio al 30 giugno 2024.

Palazzo Roverella, storia di due famiglie - Sì, perché prima dei Roverella, il palazzo era della famiglia Magnanini.