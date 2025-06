Tutti i pet in cerca di casa ad Avellino

Se cerchi un compagno fedele che riempia ogni giorno di gioia, adotta uno dei pet in cerca di casa ad Avellino. Nei rifugi, occhi pieni di speranza e code scodinzolanti aspettano solo il tuo abbraccio. Adottare significa donare vita e ricevere amore incondizionato: perché ogni cuore salvato arricchisce anche il nostro. Ginevra, una dolcissima cagnolina di 5 anni, aspetta solo te per iniziare una nuova avventura insieme.

Nei rifugi ci sono occhi che aspettano uno sguardo, code che attendono di tornare a scodinzolare per qualcuno, cuori pronti a donare amore incondizionato. Adottare un animale significa salvargli la vita, ma anche riempire la tua con affetto, gioia e gratitudine. Ginevra Anni: 5 anni Sesso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Tutti i pet in cerca di casa ad Avellino

In questa notizia si parla di: Tutti Cerca Casa Avellino

Il principe cerca moglie: tutti i personaggi interpretati da Eddie Murphy - "Il principe cerca moglie" è una delle commedie più amate di Eddie Murphy, in cui l'attore dimostra il suo straordinario talento interpretando più personaggi.

Cosa riportano altre fonti

Tutti i pet in cerca di casa ad Avellino; Avellino sull’orlo del bilancio: qui si vota o si va tutti a casa; Serie B: momento no per la Viola, cede il passo anche alla Scandone Avellino.

Avellino, furti in casa: ladri svaligiano ville delle periferie - Sono stati immortalati da alcune telecamere di videosorveglianza di abitazioni del posto.

Rubarono in casa di anziana ad Avellino, coppia arrestata - Si era spacciato per dipendente della società che fornisce gas per mettere a segno un furto in casa di una 86enne di Avellino.