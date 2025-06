Tutte le volte che la diva 40enne si è lasciata tentare dall' effetto curly

Ogni volta che la diva 40enne si lascia tentare dall’effetto curly, emerge un’immagine di eleganza senza tempo. Scarlett Johansson dimostra che non esiste hairstyle che non possa portare con grazia, e il riccio si rivela sorprendentemente chic e versatile. Dalle sue iconiche mise sul red carpet alle trasformazioni più audaci, il suo stile incarna raffinatezza e personalità. Scopriamo insieme i look più belli che hanno definito il suo inconfondibile fascino.

C 'è davvero un hairstyle che Scarlett Johansson non possa portare con grazia? A giudicare dai suoi look iconici nel corso degli anni, la risposta è no. In ogni caso, il riccio – a sorpresa – è quello più chic e sorprendente. Scarlett Johansson, i migliori look da red carpet che hanno definito il suo stile X Il bob curly alla Marilyn Monroe di Scarlett Johansson. Dai primi passi a Hollywood con lunghi capelli castani naturali, fino al pixie biondo platino degli anni 2010 e alle nuance dorate degli ultimi anni. L'attrice americana 40enne ha trasformato ogni taglio e colore in una dichiarazione di stile.

