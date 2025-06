Turn in the Wound di Abel Ferrara è film sociale dell’anno 2025

Il cinema di Abel Ferrara si conferma ancora una volta un potente strumento di denuncia sociale. Con il suo nuovo film "Turn in the Wound", l’iconico regista statunitense ha conquistato il cuore del Social World Film Festival, che lo ha riconosciuto come il film sociale dell’anno 2025. Un appuntamento imperdibile per riflettere sulle sfide della nostra società e celebrare il talento di un maestro. Ferrara riceverà il prestigioso premio mercoledì 11 giugno, alle ore 11, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura.

Abel Ferrara – courtesy Social World Film Festival Mercoledì 11 giugno il regista statunitense ritirerà al Ministero della Cultura il riconoscimento conferitogli dal Social World Film Festival. “Turn in the Wound” di Abel Ferrara è il film sociale dell’anno per il Social World Film Festival – Mostra Internazionale del Cinema Sociale. Il regista statunitense ritirerà il riconoscimento mercoledì 11 giugno alle ore 11 nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, durante la conferenza stampa di presentazione della 15a edizione che si terrà dal 22 al 29 giugno a Vico Equense. L’opera, ancora non uscita nelle sale italiane, è stata presentata alla Berlinale e succede nell’albo del festival a “Io capitano” di Matteo Garrone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Turn in the Wound” di Abel Ferrara è film sociale dell’anno 2025

