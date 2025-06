Turista ferita da un cervo nel Parco nazionale | trauma cranico e agli arti per la donna

Una turista di 46 anni è rimasta ferita dopo essere stata accidentalmente investita da un cervo nel cuore di Villalago, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. L'incidente ha causato un trauma cranico e agli arti, con una prognosi di quindici giorni. Questo episodio ricorda quanto possa essere imprevedibile la natura e l'importanza di rispettare sempre i regolamenti nei suggestivi paesaggi protetti, per garantire la sicurezza di tutti.

Cervo aggredisce turista in Abruzzo: trauma cranico. Il direttore del Parco: “Non sono peluche” - Nel suggestivo scenario di Villalago, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, un incontro improvviso tra turista e cervo si trasforma in un episodio pericoloso.

