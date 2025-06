Turista ferita da un cervo a Villalago nel Parco nazionale | trauma cranico e agli arti per la donna

Un incidente insolito ha scosso il suggestivo centro storico di Villalago, nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Una turista di 46 anni è stata colpita da un cervo, riportando traumi cranici e agli arti con una prognosi di quindici giorni. La scena, che avrebbe potuto essere da fiaba, si è trasformata in un episodio di emergenza. Fortunatamente, con le cure adeguate, si spera in un rapido recupero, ma resta aperto il dibattito sulla sicurezza nelle aree protette.

Trauma cranico e agli arti, con prognosi di quindici giorni, per una turista di 46 anni colpita da un cervo mentre si trovava nel centro storico di Villalago (L'Aquila), paese nella zona di protezione esterna del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise noto per le passeggiate dell'indimenticata.

Nel suggestivo scenario di Villalago, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, un incontro improvviso tra turista e cervo si trasforma in un episodio pericoloso.

