Turismo in Sicilia la Regione stanzia 135 milioni per rinnovare e ampliare le strutture

La Sicilia dà il via libera a un investimento strategico di 135 milioni di euro, destinato a rivoluzionare il settore turistico regionale. La giunta regionale ha approvato la base giuridica del nuovo bando, che rappresenta un passo fondamentale verso l’avviso pubblico sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Con questa iniziativa, la regione si prepara a valorizzare le sue meraviglie, offrendo strutture più moderne e accoglienti per accogliere i visitatori da tutto il mondo, contribuendo così alla crescita sostenibile del turismo locale.

Via libera dalla giunta regionale alla base giuridica del nuovo bando da 135 milioni di euro destinato alle imprese del turismo in Sicilia. Un primo passo verso l'avviso pubblico che metterà a disposizione fondi del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 per sostenere il rinnovamento e l'ampliamento.

