Turismo accessibile e inclusione dal ministero un pacchetto di 160mila euro per intervenire in tre luoghi culturali

Il Ministero ha stanziato 160mila euro per valorizzare tre siti culturali, promuovendo un turismo accessibile e inclusivo. È un passo importante per il Comune di Cesena e l’Unione Valle del Savio, che mirano a rendere le meraviglie locali più fruibili a tutti. Questa iniziativa apre nuove opportunità di scoperta e arricchimento condiviso, creando un'Italia più aperta e accogliente per ogni visitatore.

Promuovere un turismo accessibile e inclusivo è un obiettivo centrale per il Comune di Cesena e per l'Unione dei Comuni Valle del Savio, con l'intento di incrementare la presenza di turisti con disabilità e dei loro accompagnatori, migliorando al contempo la qualità dell'esperienza turistica.

