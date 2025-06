Tudor Juve dopo la conferma da parte di Comolli si lavora al rinnovo | atteso l’agente a Torino Ecco il piano del club bianconero

Dopo la conferma di Comolli, la Juventus accelera sul fronte rinnovo per Igor Tudor. L’obiettivo è garantire stabilità e continuità alla squadra, puntando a un prolungamento fino al 2027. Domani, l’agente Seric sarà a Torino per definire i dettagli. La volontà di entrambe le parti sembra convergere: il futuro di Tudor in bianconero si avvicina, un segnale positivo per i tifosi e il progetto tecnico della Juve.

Tudor Juve, ora si lavora al rinnovo: agente a Torino nelle prossime ore. Si punta al prolungamento oltre la prossima stagione. Dopo la conferma da parte di Comolli, per Igor Tudor potrebbe ora arrivare anche il rinnovo. Come riferito da Sky Sport, il club sta lavorando per prolungare il contratto fino al 2027. Nella giornata di domani, mercoledì 11 giugno, l’agente Antonhy Seric sarà a Torino. La volontà di entrambe le parti è quella di non presentarsi alla nuova stagione di Serie A con il tecnico in scadenza di contratto. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, dopo la conferma da parte di Comolli si lavora al rinnovo: atteso l’agente a Torino. Ecco il piano del club bianconero

