Tu non sei i tuoi genitori | come rompere i cicli tossici e crescere figli sereni e liberi

Tu non sei i tuoi genitori, ma il modo in cui ti relazioni con il passato può influenzare profondamente la crescita dei tuoi figli. Rompere i cicli tossici non è semplice, ma è possibile con consapevolezza e impegno. Crescere bambini sereni e liberi richiede un percorso di comprensione e trasformazione personale, affinché il futuro si costruisca su basi sane e positive. Scopriamo insieme come fare.

Ogni genitore è innanzitutto un figlio e questa banale evidenza ha in realtà importanti (e in alcuni casi drammatiche) ripercussioni sul modo in cui si esercita la propria genitorialità. Anche contro la propria volontà. Il carattere, infatti, è un tratto individuale che si forma nel tempo anche e soprattutto negli anni della crescita. Non a caso da tempo ci si interroga maggiormente su come crescere i propri figli in maniera sana e serena. Eppure questo non è sempre possibile anche per dinamiche familiari tossiche da cui si proviene. È importante e necessario interrompere questi cicli generazionali disfunzionali, il cosiddetto Cycle-Breaking Parenting, con l’obiettivo di preservare i propri figli da queste dinamiche e donare loro un’educazione libera e sana. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Tu non sei i tuoi genitori”: come rompere i cicli tossici e crescere figli sereni e liberi

