TS – Cosa farà Chiellini nella nuova Juventus? 

Giorgio Chiellini, icona della Juventus e simbolo di passione e leadership, si appresta a intraprendere una nuova sfida nella società torinese. Sebbene il suo ruolo specifico non sia stato ancora dettagliato ufficialmente, si vocifera un incarico strategico nel settore dei rapporti e delle relazioni interne. La sua esperienza e carisma saranno senza dubbio asset fondamentali per il futuro della Vecchia Signora, che guarda con entusiasmo a questa nuova alba.

2025-06-10 17:30:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Director of football strategy. La solita carica in inglese che piace tantissimo alla Juventus non spiega esattamente cosa farà Chiellini nel nuovo organigramma societario. E nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo direttore generale Damien Comolli si è espresso sul ruolo senza essere chiarissimo. Proviamo a esserlo noi. Chiellini conserverà il suo ruolo di rapporti istituzionali, quindi rappresenterà la Juventus in Lega Serie A, all’interno dell’ECA (nel quale ha già un ruolo definito) e nei rapporti con Uefa e Fifa. Probabilmente, inoltre, diventerà consigliere federale della Figc prendendo il postosi Calvo (quel posto non è della Juve, ma della Serie A, il cui consiglio direttivo sembra orientato a scegliere Chiellini). 🔗 Leggi su Justcalcio.com