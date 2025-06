Trump ' Usa non saranno distrutti dai criminali del Terzo mondo'

In un intervento energico a Fort Bragg, Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non saranno distrutti dai criminali e migranti illegali provenienti dal Terzo mondo. Una posizione che ha suscitato discussioni e divisioni nel Paese, riflettendo le sue politiche e il suo approccio deciso alla sicurezza nazionale. Ma quale sarà il futuro dell’America in questa sfida tra legalità e immigrazione?

"Non permetterò che gli Stati Uniti siano distrutti da migranti illegali e criminali del Terzo mondo". Lo ha detto Donald Trump parlando delle proteste a Los Angeles in un intervento a Fort Bragg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'Usa non saranno distrutti dai criminali del Terzo mondo'

