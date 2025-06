Trump sta aggravando i sei squilibri economici che porteranno l’America alla recessione

trump sta aggravando i sei squilibri economici che porteranno l’America alla recessione. Le convulsioni e le assurdità dell’amministrazione Trump sono un patetico e impossibile tentativo di nascondere la realtà dei fatti alla sua base elettorale, realtà che, però, non potrà che emergere tanto più dolorosamente per la popolazione statunitense dopo questi tentativi assurdi di non affrontare il problema. Il vero problema da affrontare è il tenore di vita della nazione, che per anni è vissuta completamente al di sopra dei propri mezzi e ora si trova a dover affrontare una crisi senza precedenti

Le convulsioni e le assurdità dell'amministrazione Trump sono un patetico e impossibile tentativo di nascondere la realtà dei fatti alla sua base elettorale, realtà che, però, non potrà che emergere tanto più dolorosamente per la popolazione statunitense dopo questi tentativi assurdi di non affrontare il problema. Il vero problema da affrontare è il tenore di vita della nazione, che per anni è vissuta completamente al di sopra dei propri mezzi e delle proprie, peraltro immense, possibilità, senza per nulla affrontare o risolvere il nodo della sostenibilità dei suoi debiti. Dichiarare questa realtà all'elettore statunitense è tuttavia una ricetta automatica per essere sconfitti alle urne in modo anche clamoroso, e quindi non succederà.

