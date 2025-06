Trump | Soldati ovunque ci saranno rivolte E manda 9mila migranti a Guantanamo

Il presidente si dice pronto ad usare i poteri anti insurrezionali per sedare le rivolte di Los Angeles.

Trump militarizza Los Angeles: rivolte in tutto il Paese contro la stretta sui migranti - La tensione negli Stati Uniti raggiunge livelli critici mentre Trump ordina l'intervento militare a Los Angeles, scatenando proteste in tutto il paese contro le politiche migratorie.

Proteste in #California, #Trump invia i soldati contro gli "insurrezionisti violenti”. Cosa sta succedendo https://wp.me/pdFVDZ-4ObN #losangeles #newsom Partecipa alla discussione

#permattinieri La protesta contro i raid anti-immigrati si allarga, Trump alza il tiro e manda altri soldati a Los Angeles. Il governatore della California denuncia Trump. In corso lo scambio di prigionieri concordato a Istanbul. Italia. Falliti i cinque re Partecipa alla discussione

Trump: "Manderò soldati ovunque ci saranno rivolte" - Politico citando alcuni documenti scrive che 9mila migranti saranno mandati a Guantanamo e che i trasferimenti inizieranno in settimana.

Trump: "Manderò 9 mila migranti a Guatanamo e soldati ovunque ci saranno rivolte" - Donald Trump non avrebbe problemi a invocare l’Insurrection Act qualore «ce ne fosse bisogno» ribadendo che «se non fosse intervenuto, in questo momento Los Angeles starebbe bruciando proprio come mes ...