Trump schiera i Marines a Los Angeles

In un gesto che ha acceso il dibattito nazionale, Donald Trump ha deciso di schierare i Marines e riservisti a Los Angeles, una mossa che ha diviso opinioni e sollevato accuse di autoritarismo. La decisione arriva in un momento di proteste crescenti contro la sua politica sull’immigrazione, mettendo in evidenza la tensione tra sicurezza e libertà civili. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta estrema?

Con una mossa che ha scatenato un'ondata di polemiche e accuse di autoritarismo, il presidente Usa Donald Trump ha ordinato il dispiegamento di centinaia di Marines e migliaia di riservisti a Los Angeles, la seconda città più grande degli Stati Uniti, nel mezzo di proteste crescenti contro la sua linea dura sull'immigrazione.

L'amministrazione Trump non rinuncia alla linea dura e, nonostante gli appelli in senso contrario delle autorità governative californiane, annuncia lo schieramento a Los Angeles – sconvolta dai disord