Trump | Proteste in California? Manderò soldati ovunque ci saranno rivolte L' Insurrection Act? Lo userò se necessario

Le tensioni negli Stati Uniti si intensificano mentre Trump mobilita soldati in California per fronteggiare potenziali rivolte, innescate dalle controversie politiche e migratorie. Con l'Insurrection Act pronto all'uso, il paese si prepara a un clima di forte instabilità, proprio poco prima della celebrazione dei 250 anni dell'esercito a Washington. Un quadro che lascia presagire un futuro incerto e ricco di sfide per la nazione.

Ancora caos negli Stati Uniti per le politiche migratorie dell'amministrazione Trump. Alla vigilia di una mega parata che celebrerà a Washington i 250 anni dell'esercito. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Trump: «Proteste in California? Manderò soldati ovunque ci saranno rivolte. L'Insurrection Act? Lo userò se necessario»

Parlando con i giornalisti dallo Studio Ovale, il tycoon ha definito «terribili» gli ultimi due giorni di disordini nella città californiana Partecipa alla discussione