Trump | Proteste in California? Manderò soldati ovunque ci saranno rivolte Insurrection Act? Lo userò se necessario

Le tensioni in California raggiungono il culmine: Trump minaccia di schierare migliaia di soldati, invocando l’Insurrection Act per mantenere l’ordine. Le proteste contro le politiche migratorie dell’amministrazione americana si intensificano, rischiando di trasformarsi in un vero e proprio scontro civile. La situazione resta critica e in rapido divenire, lasciando il Paese in bilico tra legge e caos. Resta aggiornato sugli sviluppi di questa crisi senza precedenti.

Ancora caos negli Stati Uniti per le politiche migratorie dell'amministrazione Trump. Dopo le proteste degli ultimi giorni, il presidente americano ha annunciato di mandare soldati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump: «Proteste in California? Manderò soldati ovunque ci saranno rivolte. Insurrection Act? Lo userò se necessario»

Los Angeles, proteste per i raid anti-immigrazione. Trump manda i soldati, proiettili di gomma sui manifestanti: 27 arresti - Le tensioni a Los Angeles sono esplose in un clima di caos e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con 27 arresti e l’uso di proiettili di gomma per disperdere le folle.

Proteste in #California, #Trump invia i soldati contro gli "insurrezionisti violenti”. Cosa sta succedendo https://wp.me/pdFVDZ-4ObN #losangeles #newsom Partecipa alla discussione

#8giugno con uso straordinario dei suoi poteri (ma ormai questa è l’amministrazione 911 cioè dei provvedimenti d’emergenza) per fermare le proteste contro le deportazioni di migranti Trump dispiega 2000 soldati della Guardia Nazionale in California, “piccol Partecipa alla discussione

