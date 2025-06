Trump Musk i meloniani inadatti la Russia in Eutelsat e i contratti con Starlink Parla Stroppa

In un mondo dove l’intelligenza artificiale tocca ogni ambito, Andrea Stroppa, l’amico di Elon Musk, diventa protagonista di un balletto digitale tra Musk e Trump. Con il suo stile audace e un look inconfondibile, Stroppa incarna il punto di incontro tra tecnologia e politica, mentre alle sue spalle scorrono meme che sfidano le convenzioni. Un mix coinvolgente che ci invita a riflettere sui confini tra reale e virtuale.

Andrea Stroppa, l’amico italiano di Elon Musk, il lobbista di SpaceX, sale sul palco della festa del Foglio a Venezia. Indossa una blusa in stile Mao, ma di colore blu elettrico su pantaloni e sneakers blu. Occhiali da sole rettangolari con lenti rosa. Si siede. Alle sue spalle viene trasmesso un video-meme che lui stesso aveva pubblicato poche ore prima su X. E’ un balletto tra Musk e Trump, generato dall’Intelligenza artificiale. Lo guarda. Senza sorridere. Allora gli si chiede: Andrea, la domanda è: che succede? Tu sei un ammiratore di Trump, un amico di Musk, l’ultima volta che ci siamo visti mi avevi raccontato delle cose bellissime su quel che avrebbero potuto fare insieme: è durata quattro mesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump, Musk, i meloniani “inadatti”, la Russia in Eutelsat e “i contratti con Starlink”. Parla Stroppa

In questa notizia si parla di: Musk Trump Stroppa Meloniani

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Primo screzio Trump-Musk: è scontro tra Paolo Zampolli e Andrea Stroppa, i loro rappresentanti in Italia; Ddl spazio, via libera della Camera. Ora il testo va al Senato; Grosso guaio per Meloni. FdI fa arrabbiare il braccio destro di Musk: Non chiamateci più.

Trump, Musk, i meloniani “inadatti”, la Russia in Eutelsat e “i contratti con Starlink”. Parla Stroppa - Il referente italiano di Elon Musk racconta, senza effondersi né diffondersi, del litigio con Trump, della Lega spiazzata, del governo Meloni, dei ministri deludenti e dei contratti di Starlink in Eur ...

Steve Bannon prende in giro Musk che cerca di ricucire con Trump: "Bro, hai varcato il Rubicone" - Che il miliardario sudafricano non amasse realmente TheDonald lo si evince con chiarezza dalla biografia autorizzata scritta da Walter Isaacson, a cui Musk dice testualmente: «Non sono un fan di Trump ...

Stroppa, l’uomo di Musk, contro FdI: “Vi accordate col Pd? Allora evitate di chiamarci” - E non è nemmeno la prima volta che in questi giorni Stroppa prova a interferire con gli equilibri del centrodestra di governo, forte dell’ottimo rapporto del suo “capo” Musk con la premier ...