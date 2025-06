Trump minaccia chi protesta contro i raid anti-migranti della polizia | Sono pronto usare i militari

In un clima di tensione crescente, Donald Trump minaccia di ricorrere all'Insurrection Act del 1807 per sopprimere le proteste contro i raid anti-migranti. La crisi a Los Angeles e in altre cittĂ si fa sempre piĂą calda, con migliaia di arresti e deportazioni contestate come illegittime. La sfida tra potere e diritti civili si fa sentire forte: cosa potrebbe succedere se l'ex presidente decidesse di intervenire con i militari? Continua a leggere.

Donald Trump è pronto a usare l'Insurrection Act, una legge del 1807 che permette di attivare l'esercito contro proteste civili. La contestazione in corso a Los Angeles e in altre città è rivolta ai raid di polizia contro i migranti: dall'inizio del mandato di Trump ci sono stati migliaia di arresti e deportazioni, spesso illegali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trump - raid - migranti - polizia

Raid notturni: oltre 120 morti. Trump: «Teniamo d’occhio la Striscia» - Raid notturni sulla Striscia di Gaza hanno provocato oltre 120 morti, intensificando il conflitto nella regione.

Torna la protesta contro i raid anti migranti a Los Angeles, cariche della polizia sui manifestanti. Musk rilancia un post di Trump e Vance contro le proteste #ANSA Partecipa alla discussione

Torna la protesta contro i raid anti migranti a Los Angeles, cariche della polizia sui manifestanti. Musk rilancia un post di Trump e Vance contro le proteste #ANSA Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Trump minaccia chi protesta contro i raid anti-migranti della polizia: Sono pronto usare i militari; Los Angeles, le proteste contro i raid anti-migranti: Newsom fa causa a Trump (che invia 700 marines); Trump: senza truppe Los Angeles brucerebbe. La California fa una seconda causa al presidente per invio marines.

Trump minaccia chi protesta contro i raid anti-migranti della polizia: “Sono pronto usare i militari” - Donald Trump è pronto a usare l'Insurrection Act, una legge del 1807 che permette di attivare l'esercito contro proteste civili ...

Usa, raid della polizia contro i migranti: le testimonianze dei famigliari. Il clima si surriscalda - La Guardia nazionale inviata da Trump non era necessaria, protesta la sindaca di Los Angeles.