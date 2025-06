Trump | Manderò soldati ovunque ci saranno rivolte Newsom? L’ho chiamato Ma il governatore della California nega | Non sa di cosa parla

L’arrivo di 700 Marines a Los Angeles, disposto da Trump per fronteggiare le proteste anti-migranti, ha scatenato un acceso scontro con il governatore Newsom, che ha negato ogni coinvolgimento e definito la mossa come un atto eccessivo e inappropriato. Il braccio di ferro tra le autorità si infiamma, rivelando tensioni profonde nello scenario politico americano. Ma cosa accadrà ora in questa delicata vicenda?

Si è trasformata in un vero e proprio braccio di ferro politico la gestione delle proteste contro i raid anti-migranti in California. Nel pomeriggio di martedì, ora italiana, un comando di 700 Marines è arrivato nell’area metropolitana di Los Angeles, come ordinato dal presidente Donald Trump. Una mossa che ha mandato su tutte le furie Gavin Newsom, governatore della California e figura di spicco dei democratici americani, che ha parlato di «folle fantasia di un presidente dittatoriale», che soffia sul fuoco degli scontri. Trump: «Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte». All’origine dello scontro tra Newsom e Trump c’è la decisione del presidente di spedire migliaia di uomini e donne della Guardia Nazionale e 700 Marines in California per placare le proteste contro le politiche migratorie della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online

