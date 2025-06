Trump | Manderò 9 mila migranti a Guantanamo e soldati ovunque ci saranno rivolte

Una notizia che scuote l’opinione pubblica: l’amministrazione Trump pianifica di inviare 9.000 migranti a Guantanamo, suscitando preoccupazioni e polemiche. Con deportazioni che potrebbero partire già questa settimana per liberare spazio negli USA, il rischio di tensioni e rivolte si fa concreto. Un’operazione dai risvolti politici e umanitari complessi, che mette in luce le sfide di una politica migratoria sotto pressione, e ci invita a riflettere su quale sarà il suo impatto sulla società americana.

L’amministrazione Trump intende inviare 9.000 migranti a Guantanamo. Lo riporta Politico citando alcuni documenti secondo i quali le deportazioni inizieranno in settimana, forse già domani. La motivazione ufficiale offerta per i trasferimenti è quella di liberare spazio nelle strutture di detenzione negli Stati Uniti. «Se ci saranno rivolte in altre città useremo una forza uguale o maggiore».. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: "Manderò 9 mila migranti a Guantanamo e soldati ovunque ci saranno rivolte"

In questa notizia si parla di: trump - migranti - guantanamo - saranno

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

L'amministrazione Trump intende inviare 9.000 migranti a Guantanamo. Lo riporta Politico citando alcuni documenti secondo i quali le deportazioni inizieranno in settimana, forse già domani. #ANSA Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

«Trump invierà 9.000 migranti a Guantanamo da domani»; Pugno duro di Trump, '9.000 migranti a Guantanamo'; Trump: Soldati ovunque ci saranno rivolte. E manda 9mila migranti a Guantanamo.

Trump: «Manderò soldati ovunque ci saranno rivolte». Da domani 9000 migranti a Guantanamo - Dopo le proteste degli ultimi giorni, il presidente americano ha annunciato di mandare ...

Trump: "Soldati ovunque ci saranno rivolte". E manda 9mila migranti a Guantanamo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Pugno duro di Trump, '9.000 migranti a Guantanamo' - Alla vigilia di una mega parata che celebrerà a Washington i 250 anni dell'esercito americano e il giorno del suo 79esimo compleanno, Donald Trump ha raddoppiato la presenza di soldati a Los Angeles ...