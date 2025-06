Trump | Manderemo i soldati ovunque

L’ex presidente Donald Trump ha lanciato un avvertimento deciso, promettendo di schierare i militari ovunque si verificano proteste contro le politiche migratorie. Con toni duri e parole minacciose, ha dichiarato di essere pronto a usare la forza anche durante la parata militare di sabato, sottolineando che nessuna protesta sarà tollerata. La tensione si fa sempre più palpabile, alimentando un clima di crescente incertezza e conflitto.

20.45 Parlando nello Studio Ovale The Donald ha avvertito di essere pronto ad inviare militari ovunque si verifichino manifestazioni di protesta contro le autorità per l'immigrazione. "Se ci saranno rivolte in altre città useremo una forza uguale o maggiore", ha minacciato, dichiarando che sarà usata la forza anche contro eventuali proteste alla parata militare di sabato nella capitale. "Non ho sentito di nessuna protesta, ma queste sono persone che odiano il nostro Paese", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it