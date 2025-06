Trump | Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte | Ma un tribunale Usa limita lo schieramento di truppe

In un clima di tensione crescente, Trump ordina l'invio di 242 soldati in zone di rivolte, mentre un tribunale statunitense limita lo schieramento militare. Il presidente avverte: “Se non avessi inviato i soldati a Los Angeles, la città brucerebbe”. Accusando Gavin Newsom e Karen Bass di incompetenza, Trump rafforza la sua posizione con l’arrivo di settecento marines, alimentando il dibattito sulla gestione delle crisi negli Stati Uniti.

Il presidente Usa: "Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe". E attacca Gavin Newsom e Karen Bass: "La colpa è di un governatore e di un sindaco incompetenti". Arrivati settecento marines. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte" | Ma un tribunale Usa limita lo schieramento di truppe

#LosAngeles "Se non avessi inviato soldati, la città brucerebbe", dice Trump accusando gli amministratori locali di incompetenza. Il governatore Newsom annuncia una seconda causa contro l'invio di altri 2mila uomini della Guardia Nazionale e 700 marines Partecipa alla discussione

Dilagano le proteste negli Stati Uniti (e a Città el Messico) contro le politiche migratorie del presidente, che per sedare le guerriglie ha disposto l’invio di 2mila soldati della Guardia Nazionale Partecipa alla discussione