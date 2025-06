Trump | Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte | L' indiscrezione | da mercoledì manderà 9.000 migranti a Guantanamo

Le tensioni negli Stati Uniti si intensificano, con Donald Trump che minaccia di inviare 9.000 migranti a Guantanamo e schiera soldati in risposta alle rivolte. La scena si fa calda anche in California, dove il presidente avverte: "Se non avessi inviato i soldati, Los Angeles brucerebbe". Trump non risparmia critiche a Gavin Newsom e Karen Bass, puntando il dito contro la loro gestione. La situazione resta calda e incerta, pronta a esplodere in un nuovo capitolo di crisi.

Il presidente Usa: "Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe". E attacca Gavin Newsom e Karen Bass: "La colpa è di un governatore e di un sindaco incompetenti". Arrivati settecento marines.

Soldati, aerei spia e navi da guerra: così Trump blinda il confine con il Messico - Soldati, aerei spia e navi da guerra: così Trump rafforza la sicurezza al confine con il Messico. Con un crescente dispiegamento di forze militari americane nella regione, sorgono preoccupazioni tra Congresso e esperti circa l'uso di truppe sul suolo nazionale.

Il #NORTHCOM statunitense ha confermato l'invio di 500 #Marines a #LosAngeles. Secondo quanto riferito, il presidente #Trump starebbe valutando l'invio di altri 2.000 soldati della #GuardiaNazionale della #California a Los Angeles. Partecipa alla discussione

LOS ANGELES, TERZA GIORNATA DI DISORDINI Nel terzo giorno di manifestazioni di protesta contro i raid sull'immigrazione dell'amministrazione Trump nello stato americano della California, si sono registrati nuovi scontri tra manifestanti e polizia. Almeno Partecipa alla discussione