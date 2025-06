' Trump invierà 9.000 migranti a Guantanamo da domani'

Un'operazione sorprendente scuote i confini statunitensi: secondo fonti affidabili, l'amministrazione Trump prevede di inviare 9.000 migranti a Guantanamo, con le deportazioni che potrebbero partire già da domani. Questa mossa, ufficialmente motivata dalla necessità di liberare spazio nelle strutture di detenzione, solleva interrogativi cruciali sulla politica e sui diritti umani. Quali implicazioni avrà questa decisione per il futuro degli Stati Uniti e del mondo?

L'amministrazione Trump intende inviare 9.000 migranti a Guantanamo. Lo riporta Politico citando alcuni documenti secondo i quali le deportazioni inizieranno in settimana, forse già domani. La motivazione ufficiale offerta per i trasferimenti è quella di liberare spazio nelle strutture di detenzione negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Trump invierà 9.000 migranti a Guantanamo da domani'

In questa notizia si parla di: trump - migranti - guantanamo - invierà

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

Se ne parla anche su altri siti

«Trump invierà 9.000 migranti a Guantanamo da domani»; Usa, proteste contro i raid anti-migranti – le news. Trump invierà 9mila immigrati a Guantanamo; Migranti, Trump firma legge per detenzione irregolari a Guantanamo.