trump invia i marines a los angeles il governatore della california gli fa causa

Tensione alle stelle a Los Angeles, dove le proteste contro il fermo di immigrati clandestini hanno portato l’intervento della Guardia Nazionale e ora l’annuncio di Trump di inviare i Marines. La reazione del governatore della California non si è fatta attendere: una causa legale si impone all’orizzonte, alimentando un clima di scontro politico e sociale senza precedenti. Un confronto che rischia di sfociare in una crisi nazionale di vasta portata.

Roma, 10 giugno 20205 – Non si attenua il livello di scontro, sia nelle strade sia a livello politico, per quanto sta succedendo a Los Angeles. Il presidente Usa, Donald Trump dopo l’intervento della guardia nazionale ha deciso di inviare i Marines (ne sono arrivati in città 700) per porre fine alle proteste che da giorni sono in atto per protestare contro il fermo di centinaia di immigrati clandestini effettuato dalle autorità per dar seguito alle direttive della Casa Bianca (uno dei punti forti della campagna elettorale di Trump) contro l’immigrazione clandestina. Nessuna informazione sulla posizione precisa Trump che non arretra “se ci saranno rivolte in altre città useremo una forza uguale o maggiore” e che rilancia la sua politica anti immigrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net