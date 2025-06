Trump intensifica le misure anti-immigrazione | truppe a Los Angeles e deportazioni a Guantanamo

momento critico, il caos avrebbe preso il sopravvento e le conseguenze sarebbero state disastrose,” ha dichiarato Trump. La tensione aumenta mentre le misure dure contro l'immigrazione si intensificano, segnando un capitolo cruciale nella politica americana. Ma quali saranno gli effetti di queste decisioni? Resta da capire come si evolverà la situazione in un contesto così complesso e delicato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato il dispiegamento di migliaia di militari a Los Angeles per fronteggiare le proteste scoppiate in seguito alle operazioni contro i migranti irregolari. Secondo le dichiarazioni del commander-in-chief, solo l'intervento tempestivo di Marines e Guardia Nazionale ha impedito che la città venisse "bruciata completamente". "Se non avessimo mandato la Guardia Nazionale velocemente, in questo momento Los Angeles sarebbe bruciata completamente", ha affermato Trump, criticando aspramente i governatori democratici che, a suo dire, "non vogliono salvare vite umane, non vogliono salvare le proprietà".