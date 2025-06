Trump ha un piano | resuscitare Kamala spauracchio della California

Nel tumulto della politica americana, Trump lancia un piano audace: resuscitare Kamala Harris come spauracchio della California. Questa mossa strategica mira a ricordare agli elettori le ragioni del loro scetticismo nei confronti della vicepresidente. Ma quale sarà il risultato? La sfida è aperta e il futuro politico degli Stati Uniti potrebbe dipendere da questa inaspettata mossa.

Quella del presidente Usa è una «strategia» per far ricordare alla maggioranza degli americani le ragioni per cui non votarono Kamala Harris. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Trump contro Springsteen e Beyoncé: «Pagati per sostenere Kamala Harris» - Donald Trump torna ad attaccare le star di Hollywood e della musica americana, accusandole di essere pagate per sostenere Kamala Harris.

