Trump abbandona Kiev | Serve una soluzione negoziata

In un quadro di tensioni crescenti, Donald Trump sembra abbandonare Kiev, puntando su una soluzione negoziata. La decisione di ridurre i fondi militari agli Ucraini, annunciata dal nuovo capo del Pentagono Pete Hegseth, evidenzia un cambio di strategia degli Stati Uniti. Questa svolta segna un passo cruciale verso una possibile de-escalation, ma solleva anche interrogativi su come evolveranno gli equilibri internazionali e la stabilitĂ regionale.

I fondi per l'assistenza militare all'Ucraina subiranno un taglio nel prossimo bilancio della Difesa degli Stati Uniti. A confermarlo è stato il nuovo capo del Pentagono, Pete Hegseth, durante un'audizione davanti alla Camera dei Rappresentanti. "La nostra amministrazione ha una visione molto diversa del conflitto – ha dichiarato Hegseth –. Riteniamo che una soluzione pacifica negoziata sia nell'interesse di entrambe le parti e soprattutto nell'interesse nazionale americano ". La stretta sui finanziamenti comporterà una diminuzione delle forniture di armi a Kiev, proprio mentre il conflitto con la Russia resta acceso e il fronte orientale ucraino continua a essere sottoposto a una forte pressione militare.

