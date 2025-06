Truffa dello specchietto denunciato un giovane che aveva raggirato un anziano

Scacco alla truffa dello specchietto: un giovane del Nolano viene smascherato dai Carabinieri di Amorosi. Sabato scorso, a San Salvatore Telesino, aveva tentato di raggirare un anziano con il classico stratagemma, ma questa volta il suo piano è stato fermamente sventato. La pronta azione delle forze dell'ordine ha permesso di assicurare alla giustizia il responsabile, sottolineando l’importanza della vigilanza e della solidarietà comunitaria.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Amorosi (BN) hanno individuato un ventenne del nolano che sabato scorso, a San Salvatore Telesino (BN), aveva raggirato un anziano del posto con il metodo della “truffa dello specchietto”. Il malfattore – a bordo di una Audi di colore grigio – dopo aver individuato la potenziale vittima che guidava una piccola utilitaria, gli si è affiancata provocando un urto secco sulla fiancata dell’autovettura. Il giovane truffatore ha quindi fermato l’ignaro conducente contestando di avergli causato la rottura dello specchietto retrovisore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffa dello specchietto, denunciato un giovane che aveva raggirato un anziano

In questa notizia si parla di: Truffa Specchietto Aveva Raggirato

Napoli, tenta la “truffa dello specchietto” a un anziano: arrestato 39enne - Un 39enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentata truffa aggravata e violenza privata.

Ne parlano su altre fonti

Truffa del falso incidente, le urla e la richiesta di soldi: raggirato anziano cardiopatico, arrestato un 37enne; Incidente bluff, raggirato un disabile a Tolentino: «Dammi 100 euro e risolviamo tutto»; Truffa dello specchietto, anziano raggirato due volte in mezz’ora.

San Salvatore Telesino, truffa dello specchietto ad anziano: 20enne scoperto e denunciato - Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Amorosi hanno individuato un 20enne del Nolano che sabato scorso, a San Salvatore Telesino, aveva raggirato un anziano del posto con il metodo de ...

Truffa dello specchietto in Vallagarina, denunciato un giovane - La vittima ha resistito alla richiesta di denaro e raccontato tutto ai Carabinieri ...

Nocera Inferiore, truffa in casa di anziani: rubano oro e gioielli - Oltre 10 anni di carcere complessivi per una coppia accusata di furto in abitazione, secondo sentenza della Cassazione che, accogliendo parzialmente il ...